Al via le riprese di Brooklyn Nine-Nine 8, l'ultima stagione nel segno del Black Lives Matter (Di giovedì 8 aprile 2021) Finalmente le riprese di Brooklyn Nine-Nine 8 sono iniziate. La comedy action della NBC torna per l'ultima stagione, composta da soli 10 episodi, che andrà in onda tra il 2021 e il 2022. Ad inaugurare il primo ciak è stata Melissa Fumero, interprete di Amy Santiago, la dolce metà di Jake Peralta, che ha pubblicato uno scatto dal set senza nascondere il suo entusiasmo: "Siamo tornati al Nine Nine!!! Ieri ero così entusiasta di tornare al lavoro che mi sono dimenticata di fare una foto per commemorare l'occasione, quindi eccone una dal secondo giorno!" La collega Stephanie Beatriz ha scattato un selfie all'interno dello Shaw's Bar, con indosso la giacca di pelle firmata di Rosa ...

