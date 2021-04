Ajax-Roma, Fonseca: “Partita fantastica, testa al ritorno. Sono stanco delle bugie dei giornali, vi spiego” (Di giovedì 8 aprile 2021) Niente è ancora deciso, concentrati sul ritorno di giovedì. Queste le parole rilasciate da Paulo Fonseca, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League contro l'Ajax. Il successo della formazione giallorossa nel match valido per l'andata dei quarti di finale mette Dzeko e compagni sulla strada giusta per il passaggio del turno. Ne è consapevole anche lo stesso tecnico portoghese, che nel post gara ha analizzato sotto molteplici aspetti la prestazione dei suoi giocatori. Ecco le sue parole, concentrate anche sulla sfida di ritorno in programma tra una settimana all'Olimpico: "Una vittoria importante, soprattutto dopo i tanti problemi e le difficoltà che stiamo subendo. L'Ajax è una grandissima squadra, ma i ragazzi Sono stati bravi e hanno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Niente è ancora deciso, concentrati suldi giovedì. Queste le parole rilasciate da Paulo, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League contro l'. Il successo della formazione giallorossa nel match valido per l'andata dei quarti di finale mette Dzeko e compagni sulla strada giusta per il passaggio del turno. Ne è consapevole anche lo stesso tecnico portoghese, che nel post gara ha analizzato sotto molteplici aspetti la prestazione dei suoi giocatori. Ecco le sue parole, concentrate anche sulla sfida diin programma tra una settimana all'Olimpico: "Una vittoria importante, soprattutto dopo i tanti problemi e le difficoltà che stiamo subendo. L'è una grandissima squadra, ma i ragazzistati bravi e hanno ...

