Ajax-Roma (Europa League, 8 aprile ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Ajax è nel destino delle squadre italiane negli ultimi due anni, nel 2019 eliminò la Juve ai quarti di finale di Champions League e in questa stagione è stato eliminato dall’Atalanta ai gironi di Champions per poi ritrovarsi contro la Roma. I giallorossi ritrovano i quarti di finale per la prima volta dal 1998-99, all’epoca InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 8 aprile 2021) L’è nel destino delle squadre italiane negli ultimi due anni, nel 2019 eliminò la Juve ai quarti di finale di Championse in questa stagione è stato eliminato dall’Atalanta ai gironi di Champions per poi ritrovarsi contro la. I giallorossi ritrovano i quarti di finale per la prima volta dal 1998-99, all’epoca InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - BomberdellaRoma : #AjaxRoma: le probabili formazioni e dove vederla in Tv o streaming #EuropaLeague #UEL #ASRoma - siamo_la_Roma : ???Alla #Roma stasera servirebbe un capolavoro ?? Per provare a salvare una stagione che altrimenti sarebbe da buttar… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: E’ il giorno di #AjaxRoma: 3-4-2-1 per Fonseca, davanti tocca ad Edin Dzeko ?? - TuttoASRoma : Roma, l’Ajax è l’ultima spiaggia per Fonseca: “Però rifarei tutto” -