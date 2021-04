Aido, per la giornata nazionale i giovani delle scuole in campo per le donazioni di organi (Di giovedì 8 aprile 2021) Venerdì 9 aprile una diretta web dalle 10 anche sul sito de «L’Eco di Bergamo». Molte scuole a fianco di Aido per promuovere la cultura della donazione degli organi. In campo anche il Liceo delle Scienze umane Paolina Secco Suardo di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 aprile 2021) Venerdì 9 aprile una diretta web dalle 10 anche sul sito de «L’Eco di Bergamo». Moltea fianco diper promuovere la cultura della donazione degli. Inanche il LiceoScienze umane Paolina Secco Suardo di Bergamo.

