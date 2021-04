Agente Jorginho | “Vuole tornare in Italia | ma ha un contratto importante col Chelsea”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’di, il brasiliano Joao Santos, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito: “Jorge ha voglia di riine se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti, ma alha ancora due anni di. Costa 50 milioni di euro al momento e ha ancora 2 anni di. Ha unmolto, in sterline, a Londra. Difficile che De Laurentiis possa spendere così tanto. Ma secondo me tra qualche mese Marina Granovskaia delarriverà per proporre un rinnovo”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.