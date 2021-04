Aereo tedesco della seconda guerra mondiale ritrovato nelle acque di Siracusa (Di giovedì 8 aprile 2021) PALERMO – Un aereo tedesco Junker Ju-88 della seconda guerra mondiale è stato ritrovato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana, su segnalazione di un diving, a circa 1,5 miglia dalla costa nelle acque di Ognina-Siracusa. Il velivolo, che si presenta molto frammentato, mostra diverse parti di alluminio sparse su un ampio areale, segno di un violento impatto o di un’esplosione in volo. Tra gli elementi ritrovati un motore aeronautico Junker Jumo 211 e un portello in alluminio con un oblò circolare d’ispezione in vetro del vano motore, caratteristica questa di un solo modello Junker. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) PALERMO – Un aereo tedesco Junker Ju-88 della seconda guerra mondiale è stato ritrovato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana, su segnalazione di un diving, a circa 1,5 miglia dalla costa nelle acque di Ognina-Siracusa. Il velivolo, che si presenta molto frammentato, mostra diverse parti di alluminio sparse su un ampio areale, segno di un violento impatto o di un’esplosione in volo. Tra gli elementi ritrovati un motore aeronautico Junker Jumo 211 e un portello in alluminio con un oblò circolare d’ispezione in vetro del vano motore, caratteristica questa di un solo modello Junker.

