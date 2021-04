Addio a Michele Pasinato, ex campione della Nazionale italiana volley (Di giovedì 8 aprile 2021) Michele Pasinato, si è spento a 52 a causa di un male incurabile. Lascia la moglie e i figli Edoardo e Giorgio che hanno seguito le sue orme Michele Pasinato (screen youtube)Si è spento a 52 anni a causa di un male Michele Pasinato, il pallavolista detentore di record di punti nella regular season con oltre 7000 in 280. Ha provato fino alla fine a incassare ancora un punto, quello decisivo, ma si è dovuto arrendere. La pallavolo italiana piange un pezzo pregiato della sua storia tanto che nel 1999 ottenne la Medaglia d’oro al Valore Atletico. Lunga e vittoriosa la carriera del Paso in particolare con la Nazionale italiana di Julio Velasco, quella degli anni ’90 con la quale con 252 presenze vinse tutto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021), si è spento a 52 a causa di un male incurabile. Lascia la moglie e i figli Edoardo e Giorgio che hanno seguito le sue orme(screen youtube)Si è spento a 52 anni a causa di un male, il pallavolista detentore di record di punti nella regular season con oltre 7000 in 280. Ha provato fino alla fine a incassare ancora un punto, quello decisivo, ma si è dovuto arrendere. La pallavolopiange un pezzo pregiatosua storia tanto che nel 1999 ottenne la Medaglia d’oro al Valore Atletico. Lunga e vittoriosa la carriera del Paso in particolare con ladi Julio Velasco, quella degli anni ’90 con la quale con 252 presenze vinse tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Michele Michele Pasinato morto a 52 anni: addio al campione dell'Italvolley Pallavolo, morto Michele Pasinato Nato a Cittadella nel 1969, Michele Pasinato iniziò la sua carriera nella società padovana della Petrarca Pallavolo, per poi giocare negli anni '90 anche con la ...

L'Italia della Pallavolo a lutto: una grave malattia si porta via Michele Pasinato La nota della Federvolley La Federazione italiana di pallavolo ha detto addio a Michele Pasinato con una nota ufficiale: ' Grave lutto nel mondo del volley: l'ex campione azzurro Michele Pasinato ci ...

Addio a Michele Pasinato - Pallavolo Rai Sport Addio a Michele Pasinato, ex campione della Nazionale italiana volley Michele Pasinato, si è spento a 52 a causa di un male incurabile. Lascia la moglie e i figli Edoardo e Giorgio che hanno seguito le sue orme Si è spento a 52 anni a causa di un male Michele Pasinato, ...

Lutto nello sport, addio a Michele Pasinato: morto a 52 anni Il mondo della pallavolo dice addio a Michele Pasinato, ex giocatore di pallavolo morto all'eta di 52 anni: combatteva contro un brutto male ...

