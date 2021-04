Acquaroli non vuole più le Marche in zona rossa: 'Restrizioni alle singole città che superano il limite dei contagi' (Di giovedì 8 aprile 2021) MACERATA - zona rossa ? No, grazie. Il pensiero del governatore delle Marche Francesco Acquaroli è stato chiaro, la Regione non vuole tornare al massimo livello di allerta Covid : 'Se saranno ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 aprile 2021) MACERATA -? No, grazie. Il pensiero del governatore delleFrancescoè stato chiaro, la Regione nontornare al massimo livello dirta Covid : 'Se saranno ...

CronacheMc : MONTECASSIANO - Il sindaco si appella al governatore, accusandolo di non aver mai risposto all'amministrazione. Poi… - patriziaandreoz : Acquaroli sulla zona arancione: 'Interverremo anche su singoli comuni per evitare nuovi focolai di Covid'… - chr0llomentale : @madarabestia DILLO AD ACQUAROLI NON A ME - 85911072 : Acquaroli: «Non si capisce il senso di alcune chiusure. Tanta gente esasperata, sui ristori servono risposte certe» - iosonogianmarco : RT @Zetaricordi: Nel 2019 l'attuale presidente della Regione Marche Acquaroli di #FratellidItalia partecipò alla cena di commemorazione del… -