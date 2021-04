Abandoned: nuovo survival horror in esclusiva su PlayStation 5 | VideoHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Blue Box Game Studios, software house con sede nei Paesi Bassi, ha presentato Abandoned, un gioco di sopravvivenza horror con elementi da sparatutto in prima persona che debutterà entro la fine dell’anno in esclusiva su PlayStation 5. Ambientato in un open world estremamente realistico e dettagliato, il nuovo gioco racconterà la storia di Jason Longfield, un uomo che si risveglia in una strana foresta senza alcun ricordo e che dovrà lottare con tutte le sue forze per sopravvivere e trovare una via di fuga. Il piccolo Samsung che piace a tutti? Samsung Galaxy A41, compralo al miglior prezzo da Trony a 185 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo Abandoned: nuovo survival horror in esclusiva su ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Blue Box Game Studios, software house con sede nei Paesi Bassi, ha presentato, un gioco di sopravvivenzacon elementi da sparatutto in prima persona che debutterà entro la fine dell’anno insu5. Ambientato in un open world estremamente realistico e dettagliato, ilgioco racconterà la storia di Jason Longfield, un uomo che si risveglia in una strana foresta senza alcun ricordo e che dovrà lottare con tutte le sue forze per sopravvivere e trovare una via di fuga. Il piccolo Samsung che piace a tutti? Samsung Galaxy A41, compralo al miglior prezzo da Trony a 185 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articoloinsu ...

