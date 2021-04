Abandoned non è il nuovo gioco di Hideo Kojima: BlueBox chiarisce ufficialmente – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Abandoned è un gioco del team BlueBox, il quale è uno studio indie realmente esistente e non uno stunt di Hideo Kojima: gli sviluppatori sono costretti a chiarire.. Abandoned è stato presentato ieri con un trailer e si tratta di un affascinante e misterioso survival in prima persona, a quanto pare sviluppato in esclusiva per PS5 almeno per quanto riguarda le console ma non è il nuovo gioco di Hideo Kojima come alcuni hanno iniziato a credere nelle ore scorse. Il trailer di annuncio di Abandoned non è molto chiaro e proprio la vaghezza che lo contraddistingue, nonché la stranezza … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo Abandoned non è il nuovo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)è undel team, il quale è uno studio indie realmente esistente e non uno stunt di: gli sviluppatori sono costretti a chiarire..è stato presentato ieri con un trailer e si tratta di un affascinante e misterioso survival in prima persona, a quanto pare sviluppato in esclusiva per PS5 almeno per quanto riguarda lema non è ildicome alcuni hanno iniziato a credere nelle ore scorse. Il trailer di annuncio dinon è molto chiaro e proprio la vaghezza che lo contraddistingue, nonché la stranezza … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolonon è il...

Advertising

spaziogames : 'Non è stato divertente' per il director di #abandoned. - Asgard_Hydra : Abandoned per PS5 non è il nuovo gioco di Hideo Kojima - infoitscienza : Abandoned per PS5 non è un gioco segreto di Hideo Kojima -