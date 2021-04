Abandoned è un nuovo FPS survival horror in esclusiva PS5 e c'è chi parla di progetto segreto di Kojima (Di giovedì 8 aprile 2021) Hasan Kahraman, game director di Blue Box Game Studios, ha annunciato attraverso le pagine di PlayStation Blog una nuova esclusiva PS5 con un piccolo teaser di annuncio. Abandoned è un FPS survival horror ambientato in un open world altamente dettagliato e favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza. La storia è incentrata su Jason Longfield, che si sveglia in una strana foresta. Abbandonato e non ricordando come ci sia arrivato, Jason scopre presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo oscuro. Combattendo per la sua sopravvivenza, il suo obiettivo principale è la fuga. "Vogliamo offrire un'esperienza di gioco unica e personale, realistica. Ogni evento ha un'influenza sul tuo personaggio. Se Jason è senza fiato dopo lo scatto (o ha paura), la sua precisione di tiro ne risentirà. A differenza dei ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Hasan Kahraman, game director di Blue Box Game Studios, ha annunciato attraverso le pagine di PlayStation Blog una nuovaPS5 con un piccolo teaser di annuncio.è un FPSambientato in un open world altamente dettagliato e favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza. La storia è incentrata su Jason Longfield, che si sveglia in una strana foresta. Abbandonato e non ricordando come ci sia arrivato, Jason scopre presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo oscuro. Combattendo per la sua sopravvivenza, il suo obiettivo principale è la fuga. "Vogliamo offrire un'esperienza di gioco unica e personale, realistica. Ogni evento ha un'influenza sul tuo personaggio. Se Jason è senza fiato dopo lo scatto (o ha paura), la sua precisione di tiro ne risentirà. A differenza dei ...

