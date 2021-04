A Parma arriva la ‘Panchina post pandemica’, salotto artistico in piazza Garibaldi (Di giovedì 8 aprile 2021) PARMA – Un salotto artistico in piazza, pronto a mutare nel corso dei mesi e con tanti alberi a fare da contorno. Da lunedì in piazza Garibaldi a Parma arriva ‘Panchina post pandemica’, una nuova installazione architettonica e artistica frutto di un percorso di progettazione partito un anno fa, durante il lockdown. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) PARMA – Un salotto artistico in piazza, pronto a mutare nel corso dei mesi e con tanti alberi a fare da contorno. Da lunedì in piazza Garibaldi a Parma arriva ‘Panchina post pandemica’, una nuova installazione architettonica e artistica frutto di un percorso di progettazione partito un anno fa, durante il lockdown.

Parma, in piazza arriva la panchina post - pandemica In piazza Garibaldi arriva la panchina Post Pandemica. Sarà installata il 12 aprile e lì resterà fino all'undici ottobre ...Pank Ets ha ricevuto la concessione di patrocinio da parte del Comune di Parma ...

Parma, in piazza arriva la panchina post-pandemica La Repubblica Nel 2020 a Parma mortalità aumentata del 30,5%. La media nazionale è del 15,6% (regionale +17,2%) Un dato più contenuto, ma anche più sfavorevole nel confronto con il contesto nazionale arriva però analizzando i morti dei ... accentuati nelle province di Piacenza (+37,2%) e Parma (+30,5%); molto ...

