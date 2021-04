A Londra l’ultima protesta dei rider: in centinaia alle manifestazioni contro Deliveroo – Il video (Di giovedì 8 aprile 2021) La protesta dei rider tocca anche Londra. Nella giornata di oggi – 8 aprile – centinaia di fattorini della piattaforma Deliveroo hanno sfilato tra le vie della capitale britannica a bordo di biciclette e motorini per protestare contro le condizioni di lavoro in cui sono costretti a operare. Tra le richieste della categoria, l’adeguamento salariale e maggiori tutele, in linea con i diritti previsti dalla legge. La società, fondata nel 2013 dall’imprenditore anglo-americano di origini taiwanesi William Shu, aveva già negato il basso trattamento economico lamentato dai rider. Il corteo, partito dal centro di Londra e organizzato dal sindacato Independent Workers of Great Britain, è arrivato fino alla sede londinese della società di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladeitocca anche. Nella giornata di oggi – 8 aprile –di fattorini della piattaformahanno sfilato tra le vie della capitale britannica a bordo di biciclette e motorini perrele condizioni di lavoro in cui sono costretti a operare. Tra le richieste della categoria, l’adeguamento salariale e maggiori tutele, in linea con i diritti previsti dalla legge. La società, fondata nel 2013 dall’imprenditore anglo-americano di origini taiwanesi William Shu, aveva già negato il basso trattamento economico lamentato dai. Il corteo, partito dal centro die organizzato dal sindacato Independent Workers of Great Britain, è arrivato fino alla sede londinese della società di ...

