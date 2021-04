A difesa della cultura classica. Epurando il passato cancelliamo noi stessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Qualche giorno fa, il 22 marzo 2021, il quotidiano francese Le Figaro, nella sua edizione cartacea, ha pubblicato un appello per difendere l’eredità culturale del mondo greco-latino. È stato firmato da numerosi colleghi francesi e italiani: grecisti, latinisti, storici, filosofi, studiosi delle scienze umane. Ma perché si è verificata tale stringente necessità? Da cosa nasce l’urgenza di un appello pubblico per difendere la cultura dell’umanesimo? La risposta è da rintracciare sull’altra sponda dell’oceano atlantico, fino alla costa ovest degli Stati Uniti, in California. Lì, infatti, dalla prestigiosa università di Stanford è partito una sorta di “movimento” (che coinvolge diverse tra le migliori università americane) che sta fortemente criticando l’attualità e la necessità degli studi classici nella società contemporanea. L’accusa principale è che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Qualche giorno fa, il 22 marzo 2021, il quotidiano francese Le Figaro, nella sua edizione cartacea, ha pubblicato un appello per difendere l’ereditàle del mondo greco-latino. È stato firmato da numerosi colleghi francesi e italiani: grecisti, latinisti, storici, filosofi, studiosi delle scienze umane. Ma perché si è verificata tale stringente necessità? Da cosa nasce l’urgenza di un appello pubblico per difendere ladell’umanesimo? La risposta è da rintracciare sull’altra sponda dell’oceano atlantico, fino alla costa ovest degli Stati Uniti, in California. Lì, infatti, dalla prestigiosa università di Stanford è partito una sorta di “movimento” (che coinvolge diverse tra le migliori università americane) che sta fortemente criticando l’attualità e la necessità degli studi classici nella società contemporanea. L’accusa principale è che ...

