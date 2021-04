A chi somministrare AstraZeneca? Decidono i medici. Anelli: «Il ministero della Salute sia più chiaro» – L’intervista (Di giovedì 8 aprile 2021) Il legame tra il vaccino AstraZeneca e i rari casi di trombosi riportati in alcuni Paesi europei esiste. È stata l’Agenzia europea del farmaco a confermarlo ieri durante una conferenza stampa straordinaria in cui ha presentato i risultati della sua analisi. Ma nessuna indicazione è stata data dall’Ema sulle fasce d’età a cui raccomandare la somministrazione. Una decisione che è stata indirettamente demandata ai singoli Paesi. Per questo, ieri l’Italia ha annunciato che a partire da oggi il vaccino prodotto dalla casa anglo-svedese sarà raccomandato alla sola popolazione over 60. «Siamo abituati a dover maneggiare farmaci le cui indicazioni di somministrazione cambiano molto velocemente», dichiara a Open Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Il legame tra il vaccinoe i rari casi di trombosi riportati in alcuni Paesi europei esiste. È stata l’Agenzia europea del farmaco a confermarlo ieri durante una conferenza stampa straordinaria in cui ha presentato i risultatisua analisi. Ma nessuna indicazione è stata data dall’Ema sulle fasce d’età a cui raccomandare la somministrazione. Una decisione che è stata indirettamente demandata ai singoli Paesi. Per questo, ieri l’Italia ha annunciato che a partire da oggi il vaccino prodotto dalla casa anglo-svedese sarà raccomandato alla sola popolazione over 60. «Siamo abituati a dover maneggiare farmaci le cui indicazioni di somministrazione cambiano molto velocemente», dichiara a Open Filippo, presidenteFederazione degli Ordini deiChirurghi e degli ...

