A Bergamo l’abbigliamento per bambini ha un nome | 34bkids

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Prima era avvocato, poi è nata la sua bimba. Da quel momento in poi, la passione per i più piccoli ha preso il sopravvento. Anche nella vita professionale. Lei è Manuela Arcaini, per tutti la ‘Manu’: dal 2012 proprietaria del negozioin via San Bernardino, nel cuore di. Il suo store propone capi e accessori per neonati, bimbi e bimbe, puntando molto sulunisex. “Una scelta stilistica ben precisa, improntata ad una maggiore sostenibilità”, tiene a sottolineare Manuela. L’offerta disi caratterizza per i marchi ricercati e indipendenti, oltre che per la rigorosa scelta dei tessuti: green eco friendly, sostenibili, di produzione europea e made in Italy. Con l’arrivo della pandemia, Manuela ha dovuto in quale modo reinventare la sua attività. Per esempio aprendo uno shop online, ...