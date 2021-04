A.A.A. Don Matteo vendesi (Di giovedì 8 aprile 2021) Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana Il Sole 24 Ore, pagina 26, di Andrea Biondi. Lux Vide vicina alla vendita. E al momento ci sono due giganti del settore in pole sul dossier, a quanto risulta al Sole 24 Ore: l’europea Fremantle e l’americana Sony Pictures Television. Anche per la società, che è fra le big in Italia ed è la casa di produzioni come I Medici o Don Matteo o ancora Leonardo fra le ultime – fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai – sembra quindi essere arrivato il tempo di concedersi a un grande gruppo internazionale. Del resto, piccolo non è più tanto bello in un contesto come quello attuale in cui i grandi colossi dello streaming – da Netflix, a Disney+ ad Amazon Prime Video su tutti – stanno cambiando le regole del gioco nella produzione e distribuzione audiovisiva ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 aprile 2021) Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana Il Sole 24 Ore, pagina 26, di Andrea Biondi. Lux Vide vicina alla vendita. E al momento ci sono due giganti del settore in pole sul dossier, a quanto risulta al Sole 24 Ore: l’europea Fremantle e l’americana Sony Pictures Television. Anche per la società, che è fra le big in Italia ed è la casa di produzioni come I Medici o Dono ancora Leonardo fra le ultime – fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai – sembra quindi essere arrivato il tempo di concedersi a un grande gruppo internazionale. Del resto, piccolo non è più tanto bello in un contesto come quello attuale in cui i grandi colossi dello streaming – da Netflix, a Disney+ ad Amazon Prime Video su tutti – stanno cambiando le regole del gioco nella produzione e distribuzione audiovisiva ...

Consorzio albergatori e Comune Il rilancio inizia da ’’Don Matteo’’ LA NAZIONE A.A.A. Don Matteo vendesi La nostra rassegna stampa: Freemantle e Sony Pictures in corsa per acquistare Lux Vide, fondata da Ettore Bernabei e oggi gestita dai figli Matilde e Luca.

Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana La casa di produzione di «Don Matteo» e «Leonardo» apre il dossier cessione. Wildside, Cattleya e Palomar già passate in pochi anni sotto il controllo estero ...

