A 101 anni attende vaccino anti covid la prenotazione avvenuta dallo scorso 15 febbraio (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese All’età di 101 anni è in attesa del vaccino dallo scorso 15 febbraio. Ha dell’incredibile quanto denunciato dal Codacons Salerno, l’associazione di categoria che, in questi giorni, si sta occupando del caso di M.F.P., queste le iniziali della donna, residente a Salerno la quale ha fatto richiesta per il vaccino anti-covid a domicilio lo scorso 15 febbraio, non ottenendo alcuna risposta dalla Asl. “Una situazione assurda considerato che l’anziana è un soggetto fragile, impossibilitata a muoversi e uscire di casa, che si avvale dell’aiuto di una badante. Quest’ultima, tuttavia, a causa dei ritardi nella vaccinazione, non può fornire assistenza alla donna, non potendo rischiare di trasmetterle il virus ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese All’età di 101è in attesa del15. Ha dell’incredibile quanto denunciato dal Codacons Salerno, l’associazione di categoria che, in questi giorni, si sta occupando del caso di M.F.P., queste le iniziali della donna, residente a Salerno la quale ha fatto richiesta per ila domicilio lo15, non ottenendo alcuna risposta dalla Asl. “Una situazione assurda considerato che l’anziana è un soggetto fragile, impossibilitata a muoversi e uscire di casa, che si avvale dell’aiuto di una badante. Quest’ultima, tuttavia, a causa dei ritardi nella vaccinazione, non può fornire assistenza alla donna, non potendo rischiare di trasmetterle il virus ...

Advertising

avrelio62 : Caro Sallusti, la nonnina di 101 anni è arrivata a questa età senza vaccino, perché vuole per forza farla rischiare di morire vaccinandola? - Blanche89690481 : RT @LilianaArmato: A 101 anni non sa ancora quando si vaccinerà. Gen. #Figliuolo organizzare le vaccinazioni a domicilio per tutti gli anz… - Giovannaconfal6 : RT @LilianaArmato: A 101 anni non sa ancora quando si vaccinerà. Gen. #Figliuolo organizzare le vaccinazioni a domicilio per tutti gli anz… - infoitinterno : Tagadà, la rabbia di Alessandro Sallusti: 'Mi vergogno di essere lombardo', il caso della nonna di 101 anni senza v… - PCocurullo : Suor Anna Maria vaccinata a 101 anni: ogni giorno prego e ringrazio Dio -