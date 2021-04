8Doors | Arum' s Afterlife Adventure | metroidvania dallo stile cartoon | è disponibile da oggi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 aprile 2021)'sè unmolto immersivo, realizzato da Rootless Studio e pubblicato da NEOWIZ,daper PC, su GOG e Steam. La storia gioca un ruolo importante nel titolo, essendo inoltre ispirata dal folklore coreano e in particolare dal mito della Principessa Bari. Nei panni della coraggiosa, il giocatore si avventurerà nell'Aldilà in cerca dell'anima del padre, che dovrà scortare per otto stadi del Purgatorio. Queste otto regioni del Purgatorio, naturalmente, saranno irte di pericoli e avversari tratte dalle leggende coreane, chedovrà sconfiggere con svariate abilità e sette differenti armi. Leggi altro...