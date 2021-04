5 celebs che sono state rifiutate da altre celebs (Di giovedì 8 aprile 2021) Una delle poche certezze che ho nella vita è che, prima o poi, a tutti capiterà di essere friendzonati da chi ci interessa. E vi assicuro che questo meccanismo non fa sconti a nessuno, neppure alle celebs: il mondo degli appuntamenti è difficile anche per loro. Immaginatevi, ad esempio, di essere Harry Styles e di ricevere un bel no come risposta per un appuntamento insieme. Che ci crediate o meno è accaduto davvero e la ragazza in questione non è una qualsiasi, ma Dua Lipa che ha liquidato l’ex One Direction con un bel «thank u, next». Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Una delle poche certezze che ho nella vita è che, prima o poi, a tutti capiterà di essere friendzonati da chi ci interessa. E vi assicuro che questo meccanismo non fa sconti a nessuno, neppure alle celebs: il mondo degli appuntamenti è difficile anche per loro. Immaginatevi, ad esempio, di essere Harry Styles e di ricevere un bel no come risposta per un appuntamento insieme. Che ci crediate o meno è accaduto davvero e la ragazza in questione non è una qualsiasi, ma Dua Lipa che ha liquidato l’ex One Direction con un bel «thank u, next».

Advertising

inprincesspark : spero che sia lì per lavoro, data la presenza del bodyguard e charlie, comunque, il che non lo giustifica assolutam… - xsherlokid : RT @adoringcinema: chissà come dev'essere la vita delle persone che non leggono, non guardano né film né serie TV, non seguono celebs e non… - sabiwabi_ : RT @adoringcinema: chissà come dev'essere la vita delle persone che non leggono, non guardano né film né serie TV, non seguono celebs e non… - itsmc17 : RT @adoringcinema: chissà come dev'essere la vita delle persone che non leggono, non guardano né film né serie TV, non seguono celebs e non… - chiaraavermi : RT @adoringcinema: chissà come dev'essere la vita delle persone che non leggono, non guardano né film né serie TV, non seguono celebs e non… -