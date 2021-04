WTA Charleston 2021 | risultati 6 aprile | Kvitova | Muguruza e Putintseva già agli ottavi Niente Italia | Trevisan già out

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è conclusa la seconda giornata del torneo WTA 500 di, che ha dato il via alla stagione sulla terra battuta assieme all’appuntamento di Bogotà. Purtroppo la quotana viene subito azzerata: dopo il ritiro forzato di Camila Giorgi a causa del Covid, Martinasi arrende subito contro Ons Jabeur, numero 12 del seeding, con un doppio 6-2. Continua dunque il momento nerissimo per la toscana, che dall’exploit del Roland Garros dello scorso settembre non ha ancora vinto un match in tornei ufficiali, ora la top 100 è a rischio. Per la Jabeur invece ci sarà la wild card Hailey Baptiste, che ha eliminato Caroline Dolehide in due set. Abbiamo anche il primo accoppiamento deglidi finale, che vedrà di fronte Garbinee Yulia. Per entrambe pochi ...