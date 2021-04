Wta Charleston 2021: programma e orari di giovedì 8 aprile con Muguruza (Di giovedì 8 aprile 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 8 aprile, per quanto concerne il Wta 500 di Charleston 2021. Di scena la testa di serie numero sei, Garbine Muguruza, opposta alla kazaka Yulia Putintseva nel match che aprirà il programma sull’Althea Gibson. In campo anche Petra Kvitova, testa di serie numero 3, la quale dovrà vedersela con la montenegrina Danka Kovinic. Di seguito la programmazione completa della giornata di giovedì 8 aprile. ALTHEA GIBSON dalle ore 16.00 – (6) Muguruza vs (11) Putintseva a seguire – Kovinic vs (3) Kvitova a seguire (14) Gauff vs Davis a seguire – Tomljanovic vs Stephens o (8) Keys non prima delle 01.00 – (1) Barty o Doi vs Rogers o (13) ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne il Wta 500 di. Di scena la testa di serie numero sei, Garbine, opposta alla kazaka Yulia Putintseva nel match che aprirà ilsull’Althea Gibson. In campo anche Petra Kvitova, testa di serie numero 3, la quale dovrà vedersela con la montenegrina Danka Kovinic. Di seguito lazione completa della giornata di. ALTHEA GIBSON dalle ore 16.00 – (6)vs (11) Putintseva a seguire – Kovinic vs (3) Kvitova a seguire (14) Gauff vs Davis a seguire – Tomljanovic vs Stephens o (8) Keys non prima delle 01.00 – (1) Barty o Doi vs Rogers o (13) ...

Advertising

sportface2016 : #WtaCharleston 2021: programma e orari di giovedì 8 aprile con #Muguruza e #Kvitova - ellepereffe : Pur non seguendo più di tanto il circuito wta starei a guardare i match da Charleston per ore. Adoro la terra verde - AApetino : Bruttarello sto match ! #cornetmertens #Charleston #WTA - livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati del Day 3. In campo due azzurre (LIVE) - marcoamabili : Nottatina a #Charleston? Live dalle 22 circa su @SuperTennisTv #Barty vs #Doi #Stephens vs #Keys #Rogers vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Charleston Belinda Bencic subito eliminata a Charleston gi finita l'avventura di Belinda Bencic (WTA 12) a Charleston. Nei sedicesimi l'elvetica stata piegata da Paula Badosa (71) con il punteggio di 6 - 2 6 - 7 (2/7) 6 - 1.

Camila Giorgi positiva al Covid: è in isolamento a Charleston La tennista nata a Macerata il 30 dicembre 1991 è ora in isolamento a Charleston, in Carolina del sud, dove stava per prendere il via al torneo Wta 500. Il forfait è dovuto ad uno stato febbrile, poi ...

WTA Charleston: il clou è Stephens-Keys (in tv) Tiscali.it Wta Charleston 2021: programma e orari di giovedì 8 aprile con Muguruza Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 8 aprile, per quanto concerne il Wta 500 di Charleston 2021.

TENNIS: TORNEO CHARLESTON. GAUFF AGLI OTTAVI, FUORI MERTENS CHARLESTON (USA) - Cori Gauff approda agli ottavi di finale del "Volvo Car Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina.

gi finita l'avventura di Belinda Bencic (12) a. Nei sedicesimi l'elvetica stata piegata da Paula Badosa (71) con il punteggio di 6 - 2 6 - 7 (2/7) 6 - 1.La tennista nata a Macerata il 30 dicembre 1991 è ora in isolamento a, in Carolina del sud, dove stava per prendere il via al torneo500. Il forfait è dovuto ad uno stato febbrile, poi ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 8 aprile, per quanto concerne il Wta 500 di Charleston 2021.CHARLESTON (USA) - Cori Gauff approda agli ottavi di finale del "Volvo Car Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina.