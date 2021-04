Wanda Nara stressata per la Dad dei figli: “Non ho tempo per pettinarmi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La moglie del calciatore Mauro Icardi si sfoga, attraverso il suo profilo social, condividendo le foto che ritraggono i suoi cinque bambini mentre studiano online L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 aprile 2021) La moglie del calciatore Mauro Icardi si sfoga, attraverso il suo profilo social, condividendo le foto che ritraggono i suoi cinque bambini mentre studiano online L'articolo proviene da Gossip e Tv.

HuffPostItalia : Wanda Nara: 'A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi' - Manuel_Real_Off : Wanda Nara nera come chi sappiamo noi ?? - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: Wanda Nara: 'A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi' - Ilmiocantolibe4 : Un minuto di silenzio per il dramma che sta vivendo Wanda Nara! Questa pandemia sta mettendo a dura prova anche lei… - elettrone_bebop : Wanda Nara: con la DaD non ho tempo per i cardi. -