Wanda Nara si sfoga contro la Dad dei figli: “Non ho neanche il tempo di pettinarmi e cambiarmi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempi difficili per i genitori che seguono i figli in Dad e non fanno eccezione neanche Mauro Icardi e soprattutto la moglie-agente Wanda Nara, la quale si è sfogata sui social pubblicando un post che ritrae i 5 figli in Dad. “E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”, ha scritto su Instagram. Poi ancora: “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma“. Pioggia di commenti di complimenti per i figli: “Un figlio più bello dell’altro” oppure “sono così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempi difficili per i genitori che seguono iin Dad e non fanno eccezioneMauro Icardi e soprattutto la moglie-agente, la quale si èta sui social pubblicando un post che ritrae i 5in Dad. “E dietro di loro mi trovo io, senzané diné didalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”, ha scritto su Instagram. Poi ancora: “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma“. Pioggia di commenti di complimenti per i: “Uno più bello dell’altro” oppure “sono così ...

