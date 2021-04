W il pecorino sardo Dop: ecco perché provare i tre nuovi presidi Slow Food (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il pecorino sardo, frutto di una cultura antichissima e delle più moderne cognizioni e tecnologie, è un prodotto famoso e amatissimo. E i mastri casari della regione sono considerati degli alchimisti del gusto. Le sue origini sono datate alla fine del 1700. Prodotto con latte ovino intero di pecore di razza insulare, può essere dolce o maturo, dipende dalla stagionatura: è ottimo anche grattugiato. A mo’ di pasto autosufficiente, oppure da dessert. La sua crosta è dura e liscia, e il colore dal paglierino trasmuta in marrone. La pasta è compatta, dura o semidura e a volte granulosa. Dal 1996, 26 imprese lattiero-casearie hanno costituito il Consorzio di tutela del pecorino sardo Dop, in Italia e nel mondo: il fenomeno disdicevole dell’italian sounding non ha risparmiato questa nicchia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il pecorino sardo, frutto di una cultura antichissima e delle più moderne cognizioni e tecnologie, è un prodotto famoso e amatissimo. E i mastri casari della regione sono considerati degli alchimisti del gusto. Le sue origini sono datate alla fine del 1700. Prodotto con latte ovino intero di pecore di razza insulare, può essere dolce o maturo, dipende dalla stagionatura: è ottimo anche grattugiato. A mo’ di pasto autosufficiente, oppure da dessert. La sua crosta è dura e liscia, e il colore dal paglierino trasmuta in marrone. La pasta è compatta, dura o semidura e a volte granulosa. Dal 1996, 26 imprese lattiero-casearie hanno costituito il Consorzio di tutela del pecorino sardo Dop, in Italia e nel mondo: il fenomeno disdicevole dell’italian sounding non ha risparmiato questa nicchia.

Ciclismo, il Giro d'autunno in Barbagia si correrà virtualmente in salotto

Ricca di sorgenti naturali, foreste, testimonianze storiche e prodotti tipici come il pecorino Fiore Sardo e il vino Cannonau, la Barbagia non smette mai di stupire. Nel mese di ottobre 2021, gli ...

Pasqua e Pasquetta, le ricette tipiche della tradizione ligure

... e allora quale miglior occasione per sfruttare i prodotti primaverili della tradizione ligure come fave e salame (rigorosamente di Sant'Olcese) accompagnate da pecorino sardo fresco?

Quali sono le caratteristiche del Pecorino sardo?

W il pecorino sardo Dop: ecco perché provare i tre nuovi presidi Slow Food

Tre eccellenze tra i pecorini sardi sono entrat a far parte dei presidi Slow Food: produzioni artigianali di altissima qualità. Ecco come nascono Il pecorino sardo, frutto di una cultura antichissima ...

La scienza salva lo scrigno del «Fiore Sardo»

La chiave del forziere è agganciata al fustagno nero dei pantaloni a canna di fucile che tziu Pera porta con sé ad ogni ora del giorno e della notte. La luce è soffusa nel forziere del "Fiore Sardo", ...

