Von der Leyen senza sedia da Erdogan, lo sdegno dell'Ue (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Bruxelles lo hanno soprannominato il sofagate con tanto di hashtag per i social. D altronde non poteva passare inosservato il torto commesso dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ma anche dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 aprile 2021) A Bruxelles lo hanno soprannominato il sofagate con tanto di hashtag per i social. D altronde non poteva passare inosservato il torto commesso dal presidente turco, Recep Tayyip, ma anche dal ...

Advertising

ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - marcodimaio : Ancora una dimostrazione del ruolo della donna nella #Turchia di #Erdogan: Ursula Von der Leyen considerata solo a… - AnnalisaChirico : Se serviva un’immagine del declino europeo, eccola qui: il Sultano turco arrogante e maschilista che relega la pres… - XYZxyzY6 : RT @la_kuzzo: Quelli che dicono che la mancata sedia per von der Leyen - nel colloquio con Erdogan - è una questione di educazione si rendo… - xstar81 : RT @boostap: Io se ero la von der leyen scendevo sotto dar bangla a piamme na seggia da spiaggia poi tornavo su e prima de sedemmece je la… -