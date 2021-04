Vivienne Westwood | 80 anni di un’icona punk | ambientalista | ribelle

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Per definire l’impatto di uno stilista nella storia della moda, non basta prendere in considerazione il suo stile avanguardista e innovativo, e nemmeno design e qualità sartoriale ineccepibili, per quanto importanti: per diventare un’icona dell’industria bisogna andare ben al di là di essa, radicarsi e segnare un’epoca, un cambio generazionale o una metamorfosi sociale, supportando questi processi – e spesso definendoli – proprio attraverso le creazioni moda. E colei che, a partire dagli anni ’70, si è conquistata di diritto un posto nel firmamento dei fashion designer più iconici, è Vivienne Westwood. Che domani, 8 aprile, spegnerà ben 80 candeline.