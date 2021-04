Violante Placido | la tenera dedica al padre Michele | Parole commoventi

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladell’attriceal, il celebre regista, ha lasciato tutti senza. Lesono(Getty Images)è una delle attrici più richieste del momento. Indimenticabili le sue performance in celebri film come Vite strozzate di Ricky Tognazzi e La cena per farli conoscere di Pupi Avati.ha recitato anche nell’utlimo film del regista Fausto Brizzi, Modalità aereo, insieme a Paolo Ruffini e tanti altri. Nella pellicola,è una hostess che trova il telefono abbandonato di Diego (il personaggio interpretato da ...