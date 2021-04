Violante Placido | età | altezza | peso e misure | compagno regista | figlio | la mamma | fratelli

Advertising

zazoomblog : Violante Placido avete mai visto i suoi fratelli? La somiglianza è incredibile - #Violante #Placido #avete #visto - GossipItalia3 : Chi è Violante Placido, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice italiana #gossipitalianews - zazoomblog : Violante Placido chi è Massimiliano D’Epiro: età titolo di studio lavoro e figli - #Violante #Placido… - FRG_Berlin_GDR : RT @babetta123: #CinemaItaliano Violante Placido una bella e brava attrice a prescindere... Mi é piaciuta molto nel #Film 'L'anima gemella'… - FRG_Berlin_GDR : RT @FonteUfficiale: Violante Placido (attrice) Le foto più belle (v.m.18): -

Ultime Notizie dalla rete : Violante Placido

UrbanPost

Nel cast, oltre ai già citati, anche Caterina Guzzanti ,, Luca Vecchi e Sabrina Salerno .Mancano pochissime ore fa e, in concomitanza con la seconda puntata di 'Games of Games' assisteremo alla messa in onda di 'Modalità aereo'. In compagnia di, Lillo e tantissimi altri attori fantastici, il buon Paolo Ruffini sarà il protagonista indiscusso del Mercoledì sera italiano. Cosa sappiamo, però, su di lui? Tralasciando l'aspetto ...Modalità aereo in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, 7 aprile, a partire dalle ore 21:25. Nel cast Lillo Petrolo, Paolo Ruffini. Tutte le curiosità ...Arriva stasera su Rai1, alle 21:25 in prima visione, la commedia Modalità aereo, diretta nel 2019 da Fausto Brizzi, con Lillo, Caterina Guzzanti e Paolo Ruffini. Lillo e Caterina Guzzanti torneranno d ...