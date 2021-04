VIDEO Juventus-Napoli 2-1, Highlights, gol e sintesi: Cristiano Ronaldo e Dybala decidono il recupero (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel recupero della terza giornata della Serie A 2021 di calcio. I bianconeri si sono imposti tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, sconfiggendo i partenopei grazie a un gol per tempo. I Campioni d’Italia tornano così alla vittoria dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite e balzano al terzo posto in solitaria, a un punto di distacco dal Milan e a 12 lunghezze di ritardo dalla capolista Inter. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 13? con Cristiano Ronaldo, abile a insaccare nel cuore dell’area su cross rasoterra di Federico Chiesa, autore di una bellissima magia sulla fascia destra, dove ha mandato in crisi la difesa avversaria. Al 73? è arrivato il raddoppio di Paulo Dybala, al centro di alcune polemiche nelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laha sconfitto ilper 2-1 neldella terza giornata della Serie A 2021 di calcio. I bianconeri si sono imposti tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, sconfiggendo i partenopei grazie a un gol per tempo. I Campioni d’Italia tornano così alla vittoria dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite e balzano al terzo posto in solitaria, a un punto di distacco dal Milan e a 12 lunghezze di ritardo dalla capolista Inter. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 13? con, abile a insaccare nel cuore dell’area su cross rasoterra di Federico Chiesa, autore di una bellissima magia sulla fascia destra, dove ha mandato in crisi la difesa avversaria. Al 73? è arrivato il raddoppio di Paulo, al centro di alcune polemiche nelle ...

Advertising

brfootball : Cristiano Ronaldo vs. Juventus, 2018 (via @ChampionsLeague) - FCBarcelona : G??AL OF THE DAY Julio Alberto ?? ?? Juventus - OfficialSSLazio : ???? Un gol fondamentale per riaprire la corsa Scudetto... ?? 2??1?? anni fa, Diego Pablo Simeone decideva la gara in… - zamethzulfik : RT @andarsofian: FINO ALLA FINE FORZA #JUVENTUS! ???? - finallyaquino : RT @BalotelliCyborg: Juventus - Benevento 0-1 Torino - Juventus 2-2 Juventus - Napoli 2-1… -