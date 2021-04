Video Intervista – Luca Serianni: «In questo momento di privazioni ed interazioni digitali, la poesia è il miglior strumento per preservare il valore umano di noi stessi» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Luca Serianni, linguista e professore emerito di Storia della Lingua Italiana presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, è considerato una figura di riferimento nell’ambito della filologia italiana per le sue lectio magistralis ed i suoi testi che sono da più di una generazione base di studio per tutti i professionisti del linguaggio e della comunicazione. Il Professor Serianni nella sua attività ha condotto numerose ricerche in merito a diversi momenti della storia della linguistica italiana dal medioevo ad oggi ed è uno dei curatori, assieme a Maurizio Trifone, del celebre vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli. Oggi il docente accademico della Crusca ha posto la sua indagine sul ruolo della poesia con un libro edito da Laterza intitolato “Il verso giusto. 100 poesie italiane” un’antologia che ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 7 aprile 2021), linguista e professore emerito di Storia della Lingua Italiana presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, è considerato una figura di riferimento nell’ambito della filologia italiana per le sue lectio magistralis ed i suoi testi che sono da più di una generazione base di studio per tutti i professionisti del linguaggio e della comunicazione. Il Professornella sua attività ha condotto numerose ricerche in merito a diversi momenti della storia della linguistica italiana dal medioevo ad oggi ed è uno dei curatori, assieme a Maurizio Trifone, del celebre vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli. Oggi il docente accademico della Crusca ha posto la sua indagine sul ruolo dellacon un libro edito da Laterza intitolato “Il verso giusto. 100 poesie italiane” un’antologia che ...

