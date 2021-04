Viaggio nel gruppo Telegram dei negazionisti che hanno consegnato il pacco a Bonaccini | VIDEO (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il colpo di teatro è arrivato quando, dopo la notizia del pacco minatorio lasciato davanti al portone dell’abitazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il duo no mask si è “bullato” di questo gesto pubblicando il VIDEO su un canale Telegram di negazionisti. Proprio quelle immagine diffuse sul web, hanno portato all’individuazione dei due uomini che, ora, sono indagati per il reato di molestie. Ma questa vicenda ha aperto un vero e proprio Viaggio di Pandora. Il nostro Viaggio all’interno di quel gruppo Telegram negazionisti ha svelato una vera e propria propaganda anti-scientifica condita da bufale. Il tutto corredato da commenti e VIDEO dai contenuti ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il colpo di teatro è arrivato quando, dopo la notizia delminatorio lasciato davanti al portone dell’abitazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano, il duo no mask si è “bullato” di questo gesto pubblicando ilsu un canaledi. Proprio quelle immagine diffuse sul web,portato all’individuazione dei due uomini che, ora, sono indagati per il reato di molestie. Ma questa vicenda ha aperto un vero e propriodi Pandora. Il nostroall’interno di quelha svelato una vera e propria propaganda anti-scientifica condita da bufale. Il tutto corredato da commenti edai contenuti ...

