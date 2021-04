Vertice Turchia-Ue, Erdogan lascia von der Leyen senza sedia durante la visita ad Ankara – Il video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quando i tre leader si sono riuniti per il servizio fotografico cerimoniale, c’erano solo due sedie poste davanti alle bandiere della Turchia e dell’Ue. La configurazione ha lasciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen perplessa, e una volta che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha preso il posto designato all’Unione europea a fianco del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è finita relegata su un divano lì vicino davanti al ministro degli Esteri turco. Von der Leyen all’inizio ha detto «Ähm…», l’equivalente tedesco della scontenta perplessità di un «uhmmm» in italiano o inglese. L’immagine della presidente von der Leyen – lasciata sul divano, sola e ben distante dal presidente Michel e il presidente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quando i tre leader si sono riuniti per il servizio fotografico cerimoniale, c’erano solo due sedie poste davanti alle bandiere dellae dell’Ue. La configurazione hato la presidente della Commissione europea, Ursula von derperplessa, e una volta che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha preso il posto designato all’Unione europea a fianco del presidente turco, Recep Tayyip, è finita relegata su un divano lì vicino davanti al ministro degli Esteri turco. Von derall’inizio ha detto «Ähm…», l’equivalente tedesco della scontenta perplessità di un «uhmmm» in italiano o inglese. L’immagine della presidente von derta sul divano, sola e ben distante dal presidente Michel e il presidente ...

