Verso i voli covid - free: aperto il punto tamponi all'Aeroporto Marconi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aeroporto, inizio d'anno ancora critico: - 89% di passeggeri, bene il cargo 6 febbraio 2021 Ununto attrezzato per effettuare tamponi, rapidi e molecolari, ai passeggeri e lavoratori dell' Aeroporto ... Leggi su bolognatoday (Di mercoledì 7 aprile 2021), inizio d'anno ancora critico: - 89% di passeggeri, bene il cargo 6 febbraio 2021 Ununto attrezzato per effettuare, rapidi e molecolari, ai passeggeri e lavoratori dell'...

Advertising

Vivodisogniebas : Verso i voli covid-free: aperto il punto tamponi all'Aeroporto Marconi - Manlius81494648 : Se aspettiamo ancòra..... possiamo solo organizzare dei ''voli charters'' verso l'India ! 120 persone per volta....… - GEC89495940 : RT @BabboleoNews: #Ryanair, programmazione da #Genova per l'#estate 2021: 13 #voli settimanali verso quattro destinazioni, una nuova rotta… - Olbia_Airport : RT @italiavola: Non solo #OLBIA - #Trapani. Ma pure verso #Perugia e #Parma per l’estate 2021 da giugno a tutto ottobre con i #voli di #Lum… - italiavola : Non solo #OLBIA - #Trapani. Ma pure verso #Perugia e #Parma per l’estate 2021 da giugno a tutto ottobre con i #voli… -