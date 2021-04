Ventidue ex membri dell’esercito turco sono stati condannati all’ergastolo per il loro coinvolgimento nel colpo di stato fallito nel 2016 (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Nel processo, iniziato nel 2017, sono coinvolte 497 persone, per metà delle quali i magistrati hanno chiesto l’archiviazione. Il processo Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Nel processo, iniziato nel 2017,coinvolte 497 persone, per metà delle quali i magistrati hanno chiesto l’archiviazione. Il processo

