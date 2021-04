Veicoli bruciati sulla Telesina | l’indagine si tinge di giallo | fermate tre persone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri, militari della Stazione CC di Vitulano (BN), unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Montesarchio (BN), della Compagnia CC di Cerreto Sannita (BN) e della Radiomobile della Compagnia di Benevento, a seguito di prolungata attività investigativa, sottoponevano a fermo di indiziato di delitto tre cittadini di nazionalità rumena, rispettivamente di anni 26, 36 e 38, con i primi due censurati per reati contro il patrimonio, resisi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre un quarto 33enne rumeno, censurato, veniva deferito in stato di libertà per concorso in furto aggravato. L’attività scaturiva dal rinvenimento al km. 49+600 della SS 372 territorio di Vitulano (BN) di due ...