Valentina Ferragni malattia: “Le analisi non sono andate bene, ho una patologia in forma grave” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sorella Chiara Ferragni, Valentina, ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Ecco le parole della più piccola di casa Ferragni. Le parole di Valentina Ferragni Valentina Ferragni è la sorella più piccola di Chiara Ferragni, la Regina delle influncer sui social. Negli ultimi tempi, Valentina, si è sottoposta ad alcune analisi per diversi accertamenti e nella giornata di ieri ha voluto aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni. In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram, la più piccola delle Ferragni ha spiegato: “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La sorella Chiara, ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Ecco le parole della più piccola di casa. Le parole diè la sorella più piccola di Chiara, la Regina delle influncer sui social. Negli ultimi tempi,, si è sottoposta ad alcuneper diversi accertamenti e nella giornata di ieri ha voluto aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni. In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram, la più piccola delleha spiegato: “Purtroppo lenon. Vorrei ...

