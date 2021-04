Valentina Ferragni: “Le analisi non sono andate bene” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara Ferragni, ha condiviso con la sua community una novità relativa alla sua condizione di salute Brutte notizie per Valentina Ferragni. L’influencer ha comunicato ai suoi quasi quattro milioni di follower una scoperta legata al suo stato di salute. La sorella di Chiara Ferragn, ventotto anni, si è sottoposta a delle analisi i cui risultati le sono stati comunicati solo in questi giorni. L’influencer e imprenditrice ha deciso di rendere la notizia pubblica e di parlarne con i suoi follower. Ha dato l’annuncio con una serie di storie su Instagram in cui ha detto: “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021), la sorella minore di Chiara, ha condiviso con la sua community una novità relativa alla sua condizione di salute Brutte notizie per. L’influencer ha comunicato ai suoi quasi quattro milioni di follower una scoperta legata al suo stato di salute. La sorella di Chiara Ferragn, ventotto anni, si è sottoposta a dellei cui risultati lestati comunicati solo in questi giorni. L’influencer e imprenditrice ha deciso di rendere la notizia pubblica e di parlarne con i suoi follower. Ha dato l’annuncio con una serie di storie su Instagram in cui ha detto: “Purtroppo lenon. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è ...

