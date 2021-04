Valentina Ferragni: "Ho fatto le analisi, non sono andate bene: ho scoperto di soffrire di insulinoresistenza" (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Vorrei raccontare il mio problema”. Così Valentina Ferragni, sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, nelle sue storie di Instagram per raccontare l’esito delle analisi cliniche a cui si è sottoposta e che hanno rivelato una condizione di insulino-resistenza, ossia di diminuzione della capacità delle cellule di rispondere all’azione dell’insulina. Valentina Ferragni ha detto: “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Vorrei raccontare il mio problema”. Così, sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, nelle sue storie di Instagram per raccontare l’esito dellecliniche a cui si è sottoposta e che hanno rivelato una condizione di insulino-resistenza, ossia di diminuzione della capacità delle cellule di rispondere all’azione dell’insulina.ha detto: “Purtroppo lenon. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del ...

