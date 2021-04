Valentina Ferragni confessa: “Ho una patologia, è più grave del previsto” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara si confessa nelle sue Instagram Stories rivelando di avere una malattia più grave del previsto. Ecco il suo racconto. Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara (che è da poco diventata mamma bis di Vittoria e la zia durante il parto dormiva) è ancora sotto choc per le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 aprile 2021), la sorella minore di Chiara sinelle sue Instagram Stories rivelando di avere una malattia piùdel. Ecco il suo racconto., la sorella minore di Chiara (che è da poco diventata mamma bis di Vittoria e la zia durante il parto dormiva) è ancora sotto choc per le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GossipItalia3 : Valentina Ferragni fa preoccupare i suoi followers: “Ho una patologia, è più grave del previsto” #gossipitalianews - blogsicilia : #ferragni #7aprile 'Le analisi non sono andate bene', la confessione di Valentina Ferragni - - RADIOBRUNO1 : La notizia ha fatto preoccupare i suoi followers ?? #ValentinaFerragni #Instagram #malattia #RadioBruno #7aprile - infoitcultura : Valentina Ferragni, preoccupazione per la sorella di Chiara: “Le analisi non sono buone” - infoitcultura : Chiara Ferragni, l’annuncio della sorella Valentina: “Sono malata” -