(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza. Solo insieme possiamo costruire un mondo più giusto e più sano. Tutti siamo chiamati a combattere lae i vaccini costituiscono unoper questa”. Lo diceFrancesco in un tweet, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Siamo entrati laddove fabbricano il vaccino Sputnik V ? La lotta di Papa Francesco c… - RaiNews : #coronavirus Il messaggio di #PapaFrancesco nella #GiornataMondialedellaSalute - sole24ore : Coronavirus, col vaccino sospeso di Papa Francesco immunizzati già 800 fra poveri e senzatetto… - CorriereCitta : Vaccino, Papa “Strumento essenziale nella lotta alla pandemia” - Tele_Nicosia : Vaccino, Papa “Strumento essenziale nella lotta alla pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Papa

...alla comunità musulmana francofona? Il maestro spirituale e scrittore tedesco Eckhart Tolle... Ma questo non significa che ilabbia creato quelle varianti . 'Alcuni virus possono adattarsi ...Lo diceFrancesco in un tweet, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.ROMA (ITALPRESS) – “Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza. Solo insieme possiamo costruire un mondo più ...Stampa“Tutti, soprattutto le persone piu’ fragili, hanno bisogno di assistenza. Solo insieme possiamo costruire un mondo piu’ giusto e piu’ sano. Tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vacc ...