Vaccino, oggi la decisione dell’Ema su AstraZeneca: Italia valuta un divieto sotto i 60 anni di età (Di mercoledì 7 aprile 2021) oggi alle 16, l’Ema si pronuncerà sul presunto legame tra il Vaccino AstraZeneca e i rari casi di trombosi venosa cerebrale. Questa patologia, dopo le somministrazioni delle dosi, ha colpito 44 persone su 9 milioni in 30 Paesi. Secondo quanto trapelato in queste ultime ore, potrebbero esserci effettivamente dei legami, al netto di un rapporto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)alle 16, l’Ema si pronuncerà sul presunto legame tra ile i rari casi di trombosi venosa cerebrale. Questa patologia, dopo le somministrazioni delle dosi, ha colpito 44 persone su 9 milioni in 30 Paesi. Secondo quanto trapelato in queste ultime ore, potrebbero esserci effettivamente dei legami, al netto di un rapporto L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - M5S_Europa : La Giornata mondiale della #salute è dedicata alla campagna #VaccinEquity dell’OMS. Oggi, con più forza, chiediamo… - infoitinterno : Vaccino Covid Lombardia per gli over 80, da oggi si prenota con Poste Italiane: la guida - MilanoSpia : Vaccino Covid Lombardia per gli over 80, da oggi si prenota con Poste Italiane: la guida -