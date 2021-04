Vaccino nei luoghi di lavoro, firmato il protocollo: ecco cosa prevede (Di mercoledì 7 aprile 2021) Trovato l’accordo per la somministrazione del Vaccino anti-Covid nei luoghi di lavoro: le somministrazioni partiranno a maggio col supporto di medici aziendali e Inail. Credit: Jeff J Mitchell – Pool /Getty ImagesRicevere il Vaccino anti-Covid nei luoghi di lavoro sarà d’ora in poi possibile. Dopo un confronto di circa 7 ore, Governo e parti sociali hanno infatti sottoscritto il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione. Inoltre è stato siglato il protocollo di sicurezza per aggiornare le misure per il contrasto e il contenimento del contagio. Le somministrazioni, che saranno volontarie, verranno effettuate con il supporto dei medici aziendali e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Trovato l’accordo per la somministrazione delanti-Covid neidi: le somministrazioni partiranno a maggio col supporto di medici aziendali e Inail. Credit: Jeff J Mitchell – Pool /Getty ImagesRicevere ilanti-Covid neidisarà d’ora in poi possibile. Dopo un confronto di circa 7 ore, Governo e parti sociali hanno infatti sottoscritto ilnazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione. Inoltre è stato siglato ildi sicurezza per aggiornare le misure per il contrasto e il contenimento del contagio. Le somministrazioni, che saranno volontarie, verranno effettuate con il supporto dei medici aziendali e ...

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - mattino5 : 'E' il ritardo accumulato nei mesi passati, che poi porta a queste situazioni in cui qualcuno si sacrifica e ne pag… - IreneCafarelli : RT @parpinellivo: #AstraZeneca, oggi #EMA decide. Nuove restrizioni in arrivo. L'Italia potrebbe decidere l'utilizzo del vaccino anglo-sved… - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: Scusi generale #Figliuolo, nonostante 'siamo in guerra', è stata praticamente sospesa la campagna vaccinale nei giorni… - tohackyourself : comunque che tutti ma proprio tutti gli insegnanti dopo aver fatto il vaccino facciano due giorni di malattia la tr… -