Vaccino in azienda, firmato accordo governo-parti sociali. Ecco come funziona (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Vaccino in azienda per i lavoratori che volessero farlo: c'è l'accordo tra governo, imprese e sindacati. Sì anche all'aggiornamento del Protocollo per la sicurezza ed il contrasto al Covid-19. L'ok è arrivato al termine di un confronto durato oltre sette ore tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro della Salute Roberto Speranza, i leader delle associazioni datoriali (da Confindustria a Confcommercio) e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Vaccino in azienda, firmato accordo governo-imprese-sindacati Nell'accordo (qui il testo completo) si specifica che il canale della vaccinazione sul posto di lavoro sarà parallelo alla rete ordinaria e non una procedura alternativa.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino azienda Vaccini in azienda, accordo firmato: il protocollo Inail Come funziona il protocollo Inail approfondimento Covid, Quando Mi Vaccino? Il calcolatore stima ... indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell'azienda, e ai datori ...

Forbes, chi sono i più ricchi del 2021? La classifica Il fondatore di Microsoft , in prima fila anche per la realizzazione del vaccino anti - Covid19, ... il quale lo scorso autunno ha quotato alla Borsa di Hong Kong la sua azienda di acqua in bottiglia ...

Vaccini in azienda, ecco come funziona il protocollo Inail La Repubblica Vaccini Covid a Ponte a Niccheri, la beffa di Pasquetta Firenze, 6 aprile 2021 – “La Toscana cambia passo nelle vaccinazioni? Sì, mettendo la retromarcia: all’Ospedale di Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, sono saltate tutte le sedute vaccinali ne ...

Vaccinazione di fragili e disabili, ecco le 'faq' Ecco le risposte ai dubbi più frequenti TOSCANA — Sono circa 56mila i toscani affetti da gravi patologie o disabili gravi che nelle prossime settimane saranno vaccinate contro il Covid con il siero ...

