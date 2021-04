Vaccino in azienda, firmata l’intesa: quando si comincia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Vaccino in azienda è realtà e con questa mossa si punta a mettere al sicuro i lavoratori di qualunque tipologia. Vaccini in azienda, c’è la fumata bianca. Le parti in causa hanno firmato un documento ufficiale in seguito ad un incontro fiume della durata di più di 7 ore. I sindacati e le imprese, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilinè realtà e con questa mossa si punta a mettere al sicuro i lavoratori di qualunque tipologia. Vaccini in, c’è la fumata bianca. Le parti in causa hanno firmato un documento ufficiale in seguito ad un incontro fiume della durata di più di 7 ore. I sindacati e le imprese, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - kelyan_it : #vaccinazioni #Covid19 in #azienda: accordo siglato, protocollo aggiornato. 'L’#Italia non può permettersi fratture… - infoitinterno : Vaccino Covid in azienda: accordo siglato, Protocollo aggiornato - GianpaoloNasta : L'azienda ci ha appena comunicato che a maggio vaccinerà tutti i dipendenti. Penseranno a tutto loro e se il vaccin… - PMI_it : Vaccino Covid in azienda: accordo siglato, Protocollo aggiornato: Firmato l'accordo sulle vaccinazioni Covid in azi… -