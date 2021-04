Vaccino Covid | in Italia 1 | 5 milioni di dosi Pfizer | mai così tante prima

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La campagna vaccinalena anti-avanza ma ancora lentamente. A pesare è l’incertezza del caso AstraZeneca. L’azienda anglo-svedese rinvia un’altra consegna, vede aumentare le disdette degli appuntamenti e comunica un nuovo taglio nelle forniture diattese per aprile. Oggi 7 aprile le Regioni riceveranno comunque 1,5di, il carico maggiore finora. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

il Resto del Carlino

Sulantidi AstraZeneca e il rischio trombosi arriva oggi il verdetto dell'Ema. Le news sul prodotto anglo - svedese sono attese anche dall'Italia. Nel pomeriggio, alle ore 16, l'Agenzia ......stampaa Marghera. Che aggiunge: "La campagna vaccinale rischia un rallentamento non da poco" "Se prendiamo la via tedesca che Astrazeneca si fa sopra i 65 - ha proseguito - su questo...La differenza tra codice di sicurezza e codice di prenotazione, le patologie escluse, i fragili minorenni, che tipo di vaccinato viene usato e altri chiarimenti sulle regole ...Incremento di decessi in Veneto. Nelle ultime 24 ore, la Regione ne ha registrati ben 103 nel bollettino. Il presidente Luca Zaia ha tuttavia attribuito il dato a un ritardo nella ...