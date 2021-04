Vaccino AstraZeneca verso lo stop alle donne più giovani: attesa per il nuovo verdetto dell’Ema (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nome è diverso: da AstraZeneca a Vaxvezria. Ma i dubbi sono sempre gli stessi: c’è una correlazione tra la somministrazione del Vaccino made in Pomezia-Oxford e i rarissimi casi di trombosi, che si sono verificati soprattutto tra le donne più giovani? Dopo lo stop momentaneo in diversi Paesi (anche in Italia) e la conseguente analisi dell’Ema con esito favorevole, perché “i benefici superano i rischi”, si torna a parlare di AstraZeneca a distanza di poche settimane. Leggi anche: Effetti collaterali vaccini Covid: AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson a confronto In un’intervista rilasciata al Messaggero, Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema aveva spiegato che: «Queste trombosi cerebrali con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nome è di: daa Vaxvezria. Ma i dubbi sono sempre gli stessi: c’è una correlazione tra la somministrazione delmade in Pomezia-Oxford e i rarissimi casi di trombosi, che si sono verificati soprattutto tra lepiù? Dopo lomomentaneo in diversi Paesi (anche in Italia) e la conseguente analisicon esito favorevole, perché “i benefici superano i rischi”, si torna a parlare dia distanza di poche settimane. Leggi anche: Effetti collaterali vaccini Covid:, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson a confronto In un’intervista rilasciata al Messaggero, Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema aveva spiegato che: «Queste trombosi cerebrali con ...

