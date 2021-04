Vaccino AstraZeneca | sospensione e casi di trombosi | ecco cosa succede

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Alfie Borromeo In seguito a diversidie consecutivi decessi avvenuti dopo l’inoculazione del, alcuni Paesi hanno optato per ladel farmaco prodotto dalla casa farmaceutica anglosvedese. In Francia ilè ora effettuato solo su chi ha più di 55 anni, in Germania su chi ha più di 60 anni. Danimarca, Impronta Unika.

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - i_ponzo : #vaccino Padre prima dose #AstraZeneca fatta...un pensiero levato. #7aprile - corona_tweet : RT @ILCICCIONE77: INDIGNAZIONE: Di questo passo AstraZeneca farà più vittime del Covid-19 #Covid #AstraZenaca #vaccino #7aprile #NoCovid #c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Ilanglo - svedese potrebbe essere vietato alle donne più giovani. L'Italia valuta stop sotto i ...Sono stati sospesi i test delsui bimbi. Come riferito in queste ultime ore da numerosi organi di informazione, a cominciare dall'AdnKronos, l'Universitò di Oxford ha deciso di bloccare la sperimentazione del ...Lo riportano alcuni media locali online in cui si legge che i due giovani si erano sottoposti alla vaccinazione con il siero Astrazeneca ... “non hanno alcun nesso con il vaccino”. I due giovani prima ...L’Europa adotta un vaccino basato sulla tecnologia dell’adenovirus di scimmia messo a punto in Italia ma poi sviluppato a Oxford in Inghilterra. E qui l’alleato che scende in campo è l’industria anglo ...