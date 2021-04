Vaccino AstraZeneca, si pensa alla somministrazione per fasce d’età (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra oggi e domani l’Ema (Agenzia Europea per i medicinali) terrà una conferenza stampa per annunciare gli ultimi aggiornamenti in merito al Vaccino anti-Covid AstraZeneca. Infatti, alla luce degli ultimi avvenimenti, è stato necessario effettuare degli ulteriori controlli per limitare l’utilizzo del Vaccino a determinate fasce d’età sulla base delle complicazioni rilevate. Si attendono le ultime valutazioni della commissione della farmacovigilanza per decidere come muoversi d’ora in avanti. Vaccino AstraZeneca e complicazioni correlate Ad oggi, come afferma Marco Cavalieri, responsabile della strategia sui vaccini dell’Ema, “è sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa- effetto tra la vaccinazione con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra oggi e domani l’Ema (Agenzia Europea per i medicinali) terrà una conferenza stampa per annunciare gli ultimi aggiornamenti in merito alanti-Covid. Infatti,luce degli ultimi avvenimenti, è stato necessario effettuare degli ulteriori controlli per limitare l’utilizzo dela determinatesulla base delle complicazioni rilevate. Si attendono le ultime valutazioni della commissione della farmacovigilanza per decidere come muoversi d’ora in avanti.e complicazioni correlate Ad oggi, come afferma Marco Cavalieri, responsabile della strategia sui vaccini dell’Ema, “è sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa- effetto tra la vaccinazione con ...

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - zazoomblog : Vaccino AstraZeneca si pensa alla somministrazione per fasce d’età - #Vaccino #AstraZeneca #pensa - francobaietti : RIVOLTA AL CENTRO VACCINALE: “NON VOGLIAMO ASTRAZENECA.Questa plebaglia riottosa vuole anche scegliersi il vaccino,… -