Vaccino AstraZeneca, Rasi: «Sanguinamenti peggiori li fa l'aspirina ogni anno» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Vaccino AstraZeneca, i rischi, le trombosi. Temi che, al momento, più che il dibattito scientifico, animano le discussioni di attualità tenuto conto che la cronaca racconta di eventi avversi maturati in seguito alla somministrazione del preparato. Fatti che si prestano ad alimentare paure, allarmi forse ingiustificati e comunque necessità di informarsi da parte della popolazione. Per evitare che ciò accada bisogna mettere tutti i punti sul piatto, con l'ausilio di opinioni, pareri scientifici e dati oggettivi. Vaccino AstraZeneca: utilizzato massivamente nel Regno Unito con risultati chiari Tuttavia, l'esempio che proviene dal Regno Unito è un dato che va analizzato con grande attenzione. Oltremanica si è vaccinato in maniera massiva con AstraZeneca e oggi si vede la luce, con un numero di morti ...

